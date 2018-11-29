ЕС хочет распространить ограничения на автономные вооружения

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Евросоюз выступает за международные ограничения на применение автономных вооружений, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Высокий представитель по внешней и оборонной политике выступила в четверг на мероприятии Европейского оборонного агентства.

"Прежде всего, мы работаем над достижением консенсуса в отношении того, что следует и чего не следует допускать в области автономного оружия", — цитирует ее слова дипслужба.

"Я считаю, что вместе мы можем определить границы, рамки применения искусственного интеллекта, чтобы в этих пределах, в этих границах ученые могли свободно исследовать огромный положительный потенциал искусственного интеллекта", — добавила она.

По ее словам, "позиция ЕС всегда была очень четкой – все оружейные системы должны соответствовать международному праву, и люди должны всегда контролировать применение смертоносной силы".

Могерини также выразила опасения в связи с тем, что европейские страны сокращают инвестиции в оборонные исследования.

"Поддержка инноваций важна не только для наших экономик, но и сегодня для нашей безопасности. Это верно и в отношении искусственного интеллекта; почти 50% мировых частных инвестиций в стартапы искусственного интеллекта сегодня происходит в Китае. Мы, европейцы, просто не можем позволить себе терять время, и мы не можем позволить себе быть менее инновационными, чем другие мировые державы", — сказала она.

"К сожалению, приведу еще один не очень обнадеживающие данные: инвестиции европейских национальных правительств в исследования и технологии в области обороны продолжают сокращаться", — отметила Могерини.