В Германии сотрудников Siemens заподозрили в поставках турбин в Крым

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, которые работают на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил Spiegel представитель ведомства.

Речь идет трех сотрудниках Siemens, двое из которых работают на российскую "дочку" компании, а один — на совместное предприятие в России. Неизвестно, были ли они вовлечены в поставки или по меньшей мере знали о планах отправить турбины в Крым.

"У нас есть подозрения", — сказал представитель прокуратуры.

Расследование продолжается, данных о сроках его завершения пока нет.

Летом прошлого года Siemens заявил, что четыре его турбины незаконно поставили в Крым. Как сообщили в российском концерне "Силовые машины", турбины передали ОАО "ВО "Технопромэкспорт", но в дальнейшем эти агрегаты доставили в Крым, чем нарушили условия контракта. "Силовые машины" подчеркивают, что не принимали участия в заключении этой сделки.

В ноябре Арбитражный суд Москвы взыскал с российской "дочки" Siemens 80,4 тысячи долларов судебных расходов по делу о поставленных в Крым турбинах.