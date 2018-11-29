ЕАЭС не хватает "железного" исполнения договоренностей, считает Лукашенко

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не хватает "железного" исполнения всех достигнутых договоренностей.
"Знаем, куда идти, как идти… Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть — разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Brexit не прийти. Все умеем, но не все делаем", — приводит слова Лукашенко пресс-служба.
В частности, как отметили в пресс-службе, Лукашенко подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей. "Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает", — добавил он.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.