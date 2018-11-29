ЕАЭС не хватает "железного" исполнения договоренностей, считает Лукашенко

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не хватает "железного" исполнения всех достигнутых договоренностей.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время интервью Лукашенко телеканалу "Россия 24". По ее данным, в интервью поднимались вопросы экономического развития Белоруссии и основных драйверов роста, тематики развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

"Знаем, куда идти, как идти… Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть — разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к Brexit не прийти. Все умеем, но не все делаем", — приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Вместе с тем он отметил, что "мы сами (члены ЕАЭС — ред.) создаем проблемы". "Создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде — я Дмитрию Анатольевичу (Медведеву — премьер-министру РФ — ред.) с таким намеком говорил — сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно", — продолжил белорусский лидер.

В частности, как отметили в пресс-службе, Лукашенко подчеркнул важность выполнения всех достигнутых договоренностей. "Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает", — добавил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.