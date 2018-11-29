Расследования в Солсбери и Эймсбери обошлись полиции в 11 миллионов фунтов

ЛОНДОН, 29 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Расходы полиции, связанные с расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, составят примерно 11 миллионов фунтов (14 миллионов долларов США), сообщило полицейское управление английского графства Уилтшир, в котором расположены оба города.

Бюджет региональной полиции на 2017-2018 финансовый год, согласно опубликованным полицией документам, составил 105 миллионов фунтов (134 миллиона долларов).

"Правительство выделяет дополнительно 3 миллиона фунтов стерлингов полиции Уилтшира на расходы, связанные с ЧП в Солсбери и Эймсбери. По последним оценкам, расходы могут достигнуть 11 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в полученном РИА Новости сообщении полиции.

Управление напоминает, что ранее правительство уже выделило на эти цели 6,6 миллиона фунтов (8,4 миллиона долларов). Таким образом, в настоящее время правительство уже гарантировало выплаты на сумму в 9,6 миллиона фунтов (12,2 миллиона долларов). Глава полиции Уилтшира Ангус Макферсон, слова которого приводятся в сообщении, заявляет, что все дальнейшие расходы будут также покрыты центральным правительством.

В частности, 2,5 миллиона фунтов из общей суммы будут выплачены полицейским в качестве оплаты за дополнительные рабочие часы, 6,5 миллиона заплатят специалистам из других служб, работавших при расследовании и ликвидации последствий инцидентов, и около 650 тысяч фунтов пойдут на размещение и питание присланных к месту происшествия полицейских. Более 326 тысяч будут потрачены на замену пришедших в негодность полицейских автомобилей.

Инцидент в Уилтшире

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером в воскресенье 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес, проживавшая в приюте для бездомных, скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.