Европарламент призвал Сербию следовать политике ЕС в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Сербию следовать внешней политике Запада в отношении Москвы, а также выразил обеспокоенность сотрудничеством Белграда в оборонной сфере с Россией.

Документ был внесен на голосование в ходе пленарной сессии комитетом по иностранным делам ЕП и одобрен в четверг подавляющим большинством депутатов (503 — за, 85 — против).

"Европарламент призывает Сербию усилить согласованность с внешней и оборонной политикой Евросоюза, включая политику в отношении России, также в рамках ООН", — говорится в одном из пунктов документа. Кроме того, в тексте высказывается "обеспокоенность тем, что Сербия продолжает военное сотрудничество с Россией и Белоруссией".

В проекте резолюции также содержался призыв к Белграду "развивать энергетическую политику таким образом, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа".

"Сербия добивается значительного прогресса в достижении своей стратегической цели по вступлению в ЕС, уже открыты 14 переговорных глав, две из которых временно закрыты. С учетом того, что усилия сосредоточены на принятии и осуществлении реформ, в частности в главах, касающихся верховенства права, и на нормализации отношений с Косово, в предстоящие месяцы можно было бы открыть новые главы. ЕП готов и далее поддерживать Сербию на ее европейском пути", — прокомментировал утверждение документа докладчик ЕП по Сербии Дэвид Макалистер.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не будет присоединяться к европейским санкциям против Москвы. Глава сербского минобороны Александр Вулин в августе также заявлял, что Сербия никогда не станет участвовать в антироссийской истерии и вводить против России санкции.