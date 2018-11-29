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В мире

Европарламент призвал Сербию следовать политике ЕС в отношении России

(обновлено: 17:10 29.11.2018)
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© AP Photo / Christian LutzДепутаты Европарламента. Архивное фотоДепутаты Европарламента. Архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Сербию следовать внешней политике Запада в отношении Москвы, а также выразил обеспокоенность сотрудничеством Белграда в оборонной сфере с Россией.

Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вучич объяснил, почему Сербия не введет санкции против России

Документ был внесен на голосование в ходе пленарной сессии комитетом по иностранным делам ЕП и одобрен в четверг подавляющим большинством депутатов (503 — за, 85 — против).

"Европарламент призывает Сербию усилить согласованность с внешней и оборонной политикой Евросоюза, включая политику в отношении России, также в рамках ООН", — говорится в одном из пунктов документа. Кроме того, в тексте высказывается "обеспокоенность тем, что Сербия продолжает военное сотрудничество с Россией и Белоруссией".

В проекте резолюции также содержался призыв к Белграду "развивать энергетическую политику таким образом, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа".

"Сербия добивается значительного прогресса в достижении своей стратегической цели по вступлению в ЕС, уже открыты 14 переговорных глав, две из которых временно закрыты. С учетом того, что усилия сосредоточены на принятии и осуществлении реформ, в частности в главах, касающихся верховенства права, и на нормализации отношений с Косово, в предстоящие месяцы можно было бы открыть новые главы. ЕП готов и далее поддерживать Сербию на ее европейском пути", — прокомментировал утверждение документа докладчик ЕП по Сербии Дэвид Макалистер.

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
"План Митчелла". Кто хочет поссорить Сербию с Россией

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не будет присоединяться к европейским санкциям против Москвы. Глава сербского минобороны Александр Вулин в августе также заявлял, что Сербия никогда не станет участвовать в антироссийской истерии и вводить против России санкции.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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mironatria4
Украина уже следовала их политике в отношении России. Результаты настолько катастрофические, что в пожелании Евросоюза слышно не слова взвешенного политика, но издевка свозь оскал.
17:28
29.11.2018
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Алекс. А.
Демократичненько так.
17:24
29.11.2018
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Nickolay Toporov
Кнутом и пряником.Запад ведёт себя как дрессировщик на арене цирка...за поясом держит и пистолет.
17:24
29.11.2018
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mironatria4
По - моему это Сербия должна призвать Евросоюз следовать своему примеру в отношениях с Россией, а не наоборот.
17:15
29.11.2018
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Ар Славински
А то что, бомбить начнёте ?
17:09
29.11.2018
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