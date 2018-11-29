В Польше государственный телеканал добавил символику SS в название России

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Черном море добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов.

Ведущий и его гости дискутировали на тему "Эскалация российско-украинского конфликта" на фоне надписи на немецком языке "Achtung Russia!" (Внимание, Россия!"). При этом буквы "ss" в слове Russia стилизовали под нацистскую символику.

Кроме того, телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина.

Польский публицист Кшиштоф Подгорски на своей странице в Facebook заявил, что действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.