В Польше государственный телеканал добавил символику SS в название России

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Черном море добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов.
Кроме того, телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина.
Польский публицист Кшиштоф Подгорски на своей странице в Facebook заявил, что действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.