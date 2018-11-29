Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев намерен попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

При этом он выразил уверенность в том, что мировые лидеры признают факт российской агрессии в отношении Украины. Его слова приводит агентство УНИАН.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.

Заявление главкома ВМС прокомментировали в Совете Федерации. Так, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Украина и Россия не воюют друг с другом, а введенное военное положение является "внутренним делом" Киева.

"Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно", — подчеркнул сенатор.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.