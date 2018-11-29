"Самая красивая преступница" Китая сдалась полиции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Объявленная в розыск по подозрению в мошенничестве жительница Китая, прозванная пользователями Сети "самой красивой преступницей страны", сдалась правоохранительным органам, сообщает South China Morning Post.

© Фото : Mianyang police Фотография объявленной в розыск мошенницы Цинчэнь Цзинцзин © Фото : Mianyang police Фотография объявленной в розыск мошенницы Цинчэнь Цзинцзин

"В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно", — отметили в полиции, сообщив о ее задержании.

Девушка по имени Цинчэнь Цзинцзин стала популярной после того, как полицейские опубликовали ее фотографию. По версии правоохранительных органов, она входила в преступное сообщество, члены которого занимались мошенничеством. Их жертвами становились посетители баров и чайных домов в городе Мяньян провинции Сычуань.

Полиция вышла на след преступников после обращения одного из пострадавших, лишившегося нескольких тысяч юаней. Группировка действовала не менее полугода. Вместе с Цинчэнь сдались четверо подозреваемых, еще двое скрываются.