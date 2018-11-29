Власти Сербии расследуют реэкспорт украинской продукции в Россию

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии совместно с другими госорганами проводит расследование реэкспорта сыроподобной продукции в РФ, результаты которого скоро обнародует, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Россельхознадзор сообщил в четверг, что выявил нелегальную схему поставок в Россию из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения, сообщает служба. В ходе проведения проверочных мероприятий Россельхознадзор установил факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3,815 тысячи тонн белково-жирового продукта сербской фирмы Sremska Mlekara Doo, а страной происхождения данного продукта в таможенной декларации заявлена Сербия. Из сравнительного анализа поставок следует, что продукт имеет украинское происхождение.

"В связи с информацией о случае реэкспорта продукции на рынок РФ, о которой говорится как о сыре, отмечаем, что речь идет о продукте, который кроме того, что вообще не является сыром, выявлено, что процесс его производства является спорным. Данный продукт также никогда не был представлен на рынок Сербии", — сообщили в министерстве РИА Новости.

"Существуют подозрения, что речь идет о фальсифицировании документов, совершенном за границами Сербии, в связи с чем проводится и интенсивное расследование и относительно предыдущего периода. Минсельхоз и остальные компетентные органы очень скоро сообщат его результаты", — говорится в официальном ответе ведомства.

Отмечается, что виновных в реэкспорте ожидают "самое строгие штрафы", а интересы Сербии будут защищены.