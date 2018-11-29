Власти Сербии расследуют реэкспорт украинской продукции в Россию

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии совместно с другими госорганами проводит расследование реэкспорта сыроподобной продукции в РФ, результаты которого скоро обнародует, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В связи с информацией о случае реэкспорта продукции на рынок РФ, о которой говорится как о сыре, отмечаем, что речь идет о продукте, который кроме того, что вообще не является сыром, выявлено, что процесс его производства является спорным. Данный продукт также никогда не был представлен на рынок Сербии", — сообщили в министерстве РИА Новости.
"Существуют подозрения, что речь идет о фальсифицировании документов, совершенном за границами Сербии, в связи с чем проводится и интенсивное расследование и относительно предыдущего периода. Минсельхоз и остальные компетентные органы очень скоро сообщат его результаты", — говорится в официальном ответе ведомства.
Отмечается, что виновных в реэкспорте ожидают "самое строгие штрафы", а интересы Сербии будут защищены.