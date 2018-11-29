Зурабишвили отправится с первыми зарубежными визитами в Европу

ТБИЛИСИ, 29 ноя- РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена в ранге главы государства совершить свои первые зарубежные визиты в страны Европы.
"Ни для кого не будет удивительно, что мой первый визит будет в Европу. В частности, это Брюссель, Берлин, Париж и страны Балтии", — заявила Зурабишвили журналистам.
По ее словам, она обязательно посетит Литву, так как президент этой страны Даля Грибаускайте оказалась первым лидером государства, кто поздравил Зурабишвили с победой на выборах.