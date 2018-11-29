Макрон поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что получила поздравление от лидера Франции Эмманюэля Макрона.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Я жду звонка от президента Франции, но он письменно меня уже поздравил. Заявление было сделано и в МИД Франции", — заявила Зурабишвили журналистам.