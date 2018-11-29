В Париже ответили на предложение передать место в Совбезе ООН Евросоюзу

ПАРИЖ, 29 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция при выражении своей позиции в Совете безопасности ООН принимает во внимание мнение других европейских стран, заявил представитель французского МИД, комментируя предложение вице-канцлера Германии передать место Франции в совете Евросоюзу. При этом Париж выступает за расширение состава СБ, в рамках которого собственное кресло в СБ получила бы и Германия, добавил он.

Представитель французского ведовства напомнил, что Франция — постоянный член СБ согласно уставу ООН от 1945 года. Кроме нее кресла постоянных членов совета занимают Россия, США, Британия и Китай.

"Мы принимаем во внимание в выражении наших национальных позиций все европейские позиции. Мы активно участвуем с Германией и другими государствами-членами в координации позиции союза", — сказал представитель МИД на брифинге в четверг.

Вместе с тем он добавил, что Франция активно борется за реформу Совета безопасности ООН.

"Франция поддерживает расширение Совета безопасности и пересмотр устава ООН для включения в качестве постоянных членов Германии, а также Японии, Бразилии, Индии и двух африканских стран", — заявил он.

По словам представителя французского ведомства, Германия была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2019-2020 года. "Мы можем координировать свои позиции с ней в духе франко-германского партнерства, которому мы глубоко привержены, и соблюдая устав", — сказал он.