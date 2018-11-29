Киев активизировал ремонт военных самолетов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Киев занялся подготовкой боевых самолетов в связи с введением военного положения в ряде областей Украины, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в том числе Луганской и Донецкой. Украинские власти ввели его после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"По нашим данным, Николаевский авиаремонтный завод, входящий в концерн "Укроборонпром", уже с 24 ноября перешел на режим работы военного времени. С 26 ноября все сотрудники предприятия, а это около 500 человек, ежедневно работают, не покидая предприятия. Руководством организована посменная работа по восстановительному ремонту самолётов Ил-76 и Ил-78, а также среднему ремонту Су-24", — рассказал Осадчий, ссылаясь на данные Народной милиции ЛНР.

Он уточнил, что на военный режим работы переведен целый ряд предприятий оборонной промышленности Украины.

"Таким образом, мы не исключаем, что действия Украины будут направлены на дальнейшую эскалацию конфликта", — сказал Осадчий.

Ил-76 — тяжёлый военно-транспортный самолёт; Ил-78 — военный самолет-заправщик; Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик.