В Испании могут ограничить скорость электрических самокатов

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Скорость движения электрических самокатов по дорогам Испании может быть ограничена 25 км в час после первого случае гибели пешехода в стране, сообщает агентство Efe.

Такую меру собирается предложить Генеральное управление дорожного движения. Если инициатива будет утверждена правительством в виде закона, то скоростное ограничение будет действовать на всей территории страны, однако муниципальные власти могут вводить дополнительные меры безопасности.

Кроме того, управление считает необходимым ввести меру, согласно которой водители самокатов будут обязаны проходить проверки на алкоголь и наркотики.

В среду стало известно о первом ДТП со смертельным исходом, причиной которого стал электрический самокат. Самокат на скорости 30 километров в час (средняя скорость движения этих транспортных средств) врезался в 92-летнюю женщину. В результате она упала и ударилась головой об асфальт. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти – через несколько дней в результате полученных травм женщина скончалась. Инцидент произошел в Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона) еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас. На самокате находились два человека. Ведется судебное расследование.

По данным газеты ElPais, молодой человек, который управлял самокатом, в момент наезда на пешехода смотрел в мобильный телефон. Если это будет доказано, ему будут предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.