В Испании могут ограничить скорость электрических самокатов

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Скорость движения электрических самокатов по дорогам Испании может быть ограничена 25 км в час после первого случае гибели пешехода в стране, сообщает агентство Efe.
Кроме того, управление считает необходимым ввести меру, согласно которой водители самокатов будут обязаны проходить проверки на алкоголь и наркотики.
В среду стало известно о первом ДТП со смертельным исходом, причиной которого стал электрический самокат. Самокат на скорости 30 километров в час (средняя скорость движения этих транспортных средств) врезался в 92-летнюю женщину. В результате она упала и ударилась головой об асфальт. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти – через несколько дней в результате полученных травм женщина скончалась. Инцидент произошел в Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона) еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас. На самокате находились два человека. Ведется судебное расследование.
По данным газеты ElPais, молодой человек, который управлял самокатом, в момент наезда на пешехода смотрел в мобильный телефон. Если это будет доказано, ему будут предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.