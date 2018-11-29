Парламент Словакии отверг соглашение ООН по миграции

ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты словацкого парламента проголосовали в четверг против присоединения республики к Глобальному соглашению ООН по миграции, за это высказалось 90 депутатов из 150. Сетевые ТВ-каналы вели прямую трансляцию заседания парламента.
"Никакой документ о миграции не может ограничивать Словакию в своем суверенном праве принимать решения о том, кого можно считать легальным, а кого – нелегальным мигрантом, и кому из них разрешать находиться на своей территории", — говорится в постановлении парламента.
В свою очередь, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак не исключил свой уход в отставку в случае, если власти республики примут решение не посылать своих представителей на саммит в марокканском городе Марракеше, на котором должно быть утверждено Глобальное соглашение ООН о миграции.
Тем не менее премьер Пеллегрини и лидеры ведущих партий высказали уверенность в том, что глава МИД, как ответственный политик, останется на своем посту, в частности и в связи с тем, что Словакия сейчас председательствует в группе Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), а затем ей предстоит председательствовать в ОБСЕ и ОЭСР.