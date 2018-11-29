МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к СМИ и мировому сообществу с просьбой поддержать обращение к властям США с просьбой смягчить режим содержания россиянки Марии Бутиной под стражей, сообщили в аппарате омбудсмена.

Раннее окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отказал россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в незаконной работе на правительство России, в просьбе перевести ее из одиночной камеры на общие условия

"В связи с появлением информации об ужесточении режима содержания Марии Бутиной, обращаюсь к средствам массовой информации и мировому сообществу с призывом поддержать нашу просьбу к властям США о смягчении режима содержания нашей соотечественницы", — завила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.

По её словам, такое отношение к человеку, в отношении которого ведётся расследование, не соответствует нормам, принятым в цивилизованном обществе.

"Тем более что речь идёт о молодой женщине, которой не предъявлено обвинение в совершении насильственных преступлений, не имевшей намерения причинить вред государству и исключительно положительно характеризуемой по местам работы и учёбы", — подчеркнула Москалькова.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".