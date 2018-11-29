Москалькова попросила Бюро тюрем США смягчить условия содержания Бутиной

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к и.о. директора Бюро тюрем США Хью Гурвицу с просьбой принять меры, чтобы максимально гуманизировать условия содержания россиянки Марии Бутиной, проверить обоснованность, законность сурового содержания молодой женщины и оказать ей медпомощь, говорится в телеграмме омбудсмена, опубликованной на ее официальном сайте.

"Прошу вас, господин Гурвиц, проверить обоснованность, законность и справедливость применения столь суровых мер по отношению к Марии Бутиной и предпринять меры для того, чтобы максимально гуманизировать условия содержания гражданки России и оказать ей необходимую медицинскую помощь", — говорится в телеграмме Москальковой.

По ее словам, Бутина, которая находится под стражей в тюрьме Александрии штата Вирджиния, вновь попала под ужесточение режима и переведена в одиночную камеру.

"К ней применяются жестокие меры, что сильно повлияло на состояние ее здоровья", — отмечается в телеграмме.

Российский омбудсмен подчеркнула, что Бутина впервые находится в местах заключения, и к ней не предъявляют обвинений в преступлениях насильственного характера.

"Считаю важной положительной тенденцией, что руководство Федерального Бюро тюрем министерства юстиции США всегда оперативно реагирует на мои телеграммы, как уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, как это было ранее в случаях с Константином Ярошенко и Виктором Бутом, российскими гражданами, осужденными американским судом. Со своей стороны всегда внимательно отношусь к обращениям в мой адрес по вопросам условий содержания граждан США в пенитенциарных учреждениях России. Надеюсь на объективный подход и положительное решение", — говорится в обращении Москальковой.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".