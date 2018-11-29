НАТО ограничится заявлениями из-за инцидента в Черном море, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Главы МИД стран-членов НАТО на предстоящей на следующей неделе плановой встрече в Брюсселе ограничатся жесткими заявлениями в адрес России в связи с инцидентом в Черном море, где российские корабли задержали суда ВМС Украины за нарушение границы РФ, ожидает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Киев рассчитывает, что НАТО направит корабли в район инцидента в Керченском проливе, вновь заявил президент Украины Петр Порошенко, на этот раз в интервью немецкому таблоиду Bild после того, как на прежний его призыв никакого конкретного ответа от Североатлантического альянса не последовало. В среду Порошенко заявил о надежде на ввод кораблей НАТО в Черное море в интервью американскому телеканалу NBC. В самой НАТО ни о каких действиях или планах отправки кораблей не говорят: генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил РФ некими "последствиями", но прямо не ответил на вопрос, намерен ли альянс предпринимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом.

"Я считаю, что максимум того, что можно ожидать (от глав МИД НАТО – ред.) — это декларативной политики, резких заявлений, но за которыми не будут стоять действия. Де-факто, Азовское море находится под контролем России, и никто не хочет и не имеет средств, чтобы вступать в войну с Россией. Поэтому я не считаю, что произойдет эскалация конфликта", — сказал РИА Новости эксперт.

При этом он обратил внимание на тот факт, что "отдельные страны-члены Евросоюза хотели ужесточения санкций против России, но Франция и Германия не расположены к этому". "Наличие разногласий в ЕС очевидно, и оно будет также иметь место и в НАТО (членами Североатлантического альянса являются 22 из 28 государств ЕС – ред.). Отдельные члены НАТО, вероятно, выступят с максималистскими требованиями с целью обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях. Но ряд стран альянса, в том числе Франция и Германия, выскажутся против эскалации конфликта", — полагает аналитик.

При этом он обратил внимание на тот факт, что позиция президента США Дональда Трампа в данной конфликтной ситуации остается неясна, пока он ограничился выражением обеспокоенности.

Президент Украины, со своей стороны, отметил также необходимость введения новых санкций против РФ, однако Европейский союз, к которому обращены слова Порошенко, ограничился лишь заявлением без упоминания санкций.

Газета Welt до принятия заявления писала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германии, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — "Северному потоку-2".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>