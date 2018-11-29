НАТО ограничится заявлениями из-за инцидента в Черном море, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Главы МИД стран-членов НАТО на предстоящей на следующей неделе плановой встрече в Брюсселе ограничатся жесткими заявлениями в адрес России в связи с инцидентом в Черном море, где российские корабли задержали суда ВМС Украины за нарушение границы РФ, ожидает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.
"Я считаю, что максимум того, что можно ожидать (от глав МИД НАТО – ред.) — это декларативной политики, резких заявлений, но за которыми не будут стоять действия. Де-факто, Азовское море находится под контролем России, и никто не хочет и не имеет средств, чтобы вступать в войну с Россией. Поэтому я не считаю, что произойдет эскалация конфликта", — сказал РИА Новости эксперт.
При этом он обратил внимание на тот факт, что позиция президента США Дональда Трампа в данной конфликтной ситуации остается неясна, пока он ограничился выражением обеспокоенности.
Президент Украины, со своей стороны, отметил также необходимость введения новых санкций против РФ, однако Европейский союз, к которому обращены слова Порошенко, ограничился лишь заявлением без упоминания санкций.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — "Северному потоку-2".
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.