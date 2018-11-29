Во Франции сторонники "желтых жилетов" хотели замуровать налоговый центр

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. Архивное фото

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Десять сторонников протестного движения "желтые жилеты" задержаны на севере Франции за попытку замуровать налоговый центр коммуны Монтаржи, сообщает телеканал BFMTV.

Масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения налогов и цен на бензин начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. Следующая акция протеста намечена на 1 декабря.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на четверг. Полицейский патруль застал злоумышленников врасплох. Задержанные называют себя "сочувствующими" движению "желтых жилетов".

Аналогичные попытки замуровать налоговые центры уже предпринимались в начале недели в департаментах Эн и Шаранта.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также заявил, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атомной энергии на 50% к 2035 году.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп, в свою очередь, подтвердил, что власти Франции собираются с 1 января 2019 года увеличить налоги на бензин, что приведет к росту цен на топливо, уточнив, что специальная налоговая система, которая также вступит в силу с начала следующего года, позволит ограничить бесконтрольный рост цен на бензин.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.