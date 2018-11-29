В Мексике откроют дополнительный лагерь для мигрантов

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Национальный институт миграции Мексики откроет второй лагерь для мигрантов в городе Тихуана на границе с США, куда на данный момент прибыли по меньшей мере восемь тысяч мигрантов из стран Центральной Америки, сообщает местное издание Debate.

По словам председателя совета штата по делам мигрантов Родольфо Бохоркеса, в ближайшие дни будет открыт дополнительный лагерь в связи с тем, что число мигрантов в первом лагере уже превысило возможности размещения, сообщает газета.

По данным издания, расходы по созданию лагеря, поиск которого осложнился нежеланием собственников сдавать помещения для мигрантов, покроет Национальный институт миграции.

Всего в убежище в районе Тихуаны скопились, по последним данным, свыше 8 тысяч выходцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. В воскресенье часть из них предприняли попытку прорваться силой через границу, однако они были остановлены. Американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, что вызвало недовольство Мексики, потребовавшей объяснений по этому поводу.

В то же время власти Мексики объявили, что жестко отреагируют на незаконные действия мигрантов и депортирует на родину тех, кто принял участие в этих акциях. Уже известно о начале высылки 98 из примерно 500 мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.