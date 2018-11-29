ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Китайский эксперт не верит в полномасштабную войну между Россией и Украиной

Сюжет:
Введение военного положения на Украине (77)
01250
© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту КерчиКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Возможности возникновения "полномасштабной войны" между Россией и Украиной не существует, обе стороны прикладывают усилия для урегулирования нынешнего конфликта, и военные действия в этом никак не помогут, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe), специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.

Браво, Россия! Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе
© Иллюстрация РИА Новости
"Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Заявление Порошенко было сделано вскоре после введения военного положения в отдельных областях страны сроком на 30 дней.

"На самом деле, Россия и Украина предпринимают меры для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Несмотря на то, что правительство Украины ввело 30-дневное военное положение, тем не менее, президент страны господин Порошенко не исключил возможности разрешения данного кризиса дипломатическим путем. Российское правительство в самый разгар событий проявило необходимую сдержанность, категорически не желая усугубления ситуации", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что "никакой вероятности, что между двумя государствами вспыхнет "полномасштабная война", нет". Также, по его словам, "несмотря на нынешнюю конфликтную ситуацию между Россией и Украиной, военные действия не могут стать ее решением".

Символика ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Источник: Франция и Германия отказались ужесточать санкции против России

"Украинская экономика сейчас находится в крайне тяжелом положении, ее силы ограничены, а в преддверии президентских выборов следующего года первостепенной задачей правительства страны является стабилизация ситуации и преодоление трудностей", — отметил Чэн Хунган. Эксперт добавил, что для России в настоящий момент одной из важнейших задач является оздоровление национальной экономики, а также создание новых возможностей и благоприятных условий для собственного развития и улучшения международной ситуации.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя обострение отношений между Россией и Украиной, призвал обе стороны проявить сдержанность и избегать эскалации ситуации в Черном море.

Страны, внимательно следящие за инцидентом в Керченском проливе, должны прикладывать больше усилий для активизации переговоров между Москвой и Киевом ради общей безопасности в Европе, а не выступать в поддержку той или иной стороны исходя из собственных интересов, заявил также Чэн Хунган.

Контрольно-пропускной пункт в Бердянске. 27 ноября 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
На Украине вступил в силу закон о военном положении

"В условиях, когда Россия и Украина толкуют каждая о своем, международное сообщество должно предпринять активные действия и посодействовать тому, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров и решили имеющуюся проблему, чтобы они избегали эскалации конфликта.  Это не только необходимо, но и обязательно", — сказал эксперт.

Он напомнил, что "позиция китайского правительства по конфликту между Россией и Украиной постоянная и четкая, Пекин призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность, не допустить ухудшения ситуации, надлежащим образом решить разногласия путем переговоров".

"В то же время мы надеемся, что ряд стран, внимательно следящих за развитием событий между Россией и Украиной, смогут взять на себя ответственность и предпримут больше действий для того, чтобы поспособствовать проведению переговоров, вместо того, чтобы поддерживать одну сторону и наносить удары по другой ради собственных интересов", — отметил собеседник агентства.

Украинские военно-морские корабли. Архивное фото
© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Захарова не исключила, что Запад планировал провокацию в Черном море

По его словам, поддержка одной из сторон "может лишь в неблагоприятном ключе повлиять на безопасность в Европе".

Эксперт отметил, что "инцидент в Керченском проливе является продолжением противоречий и конфликта, которые наблюдаются между Россией и Украиной в последние года, и разрядка в двусторонних отношениях, в конечном счете, зависит от усилий правительств и народов двух стран".

"Нельзя игнорировать факт, что Россия и Украина имеют очень тесные экономические связи, которые невозможно заменить другими странами. В случае, если они погрязнут в крупномасштабном конфликте, это нанесет колоссальный вред двусторонней торговле и населению обоих государств", — подчеркнул эксперт.

Военное положение на Украине
© РИА Новости, Инфографика
Военное положение на Украине

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена