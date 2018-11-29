Китайский эксперт не верит в полномасштабную войну между Россией и Украиной

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. Возможности возникновения "полномасштабной войны" между Россией и Украиной не существует, обе стороны прикладывают усилия для урегулирования нынешнего конфликта, и военные действия в этом никак не помогут, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe), специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Заявление Порошенко было сделано вскоре после введения военного положения в отдельных областях страны сроком на 30 дней.

"На самом деле, Россия и Украина предпринимают меры для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Несмотря на то, что правительство Украины ввело 30-дневное военное положение, тем не менее, президент страны господин Порошенко не исключил возможности разрешения данного кризиса дипломатическим путем. Российское правительство в самый разгар событий проявило необходимую сдержанность, категорически не желая усугубления ситуации", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что "никакой вероятности, что между двумя государствами вспыхнет "полномасштабная война", нет". Также, по его словам, "несмотря на нынешнюю конфликтную ситуацию между Россией и Украиной, военные действия не могут стать ее решением".

"Украинская экономика сейчас находится в крайне тяжелом положении, ее силы ограничены, а в преддверии президентских выборов следующего года первостепенной задачей правительства страны является стабилизация ситуации и преодоление трудностей", — отметил Чэн Хунган. Эксперт добавил, что для России в настоящий момент одной из важнейших задач является оздоровление национальной экономики, а также создание новых возможностей и благоприятных условий для собственного развития и улучшения международной ситуации.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя обострение отношений между Россией и Украиной, призвал обе стороны проявить сдержанность и избегать эскалации ситуации в Черном море.

Страны, внимательно следящие за инцидентом в Керченском проливе, должны прикладывать больше усилий для активизации переговоров между Москвой и Киевом ради общей безопасности в Европе, а не выступать в поддержку той или иной стороны исходя из собственных интересов, заявил также Чэн Хунган.

"В условиях, когда Россия и Украина толкуют каждая о своем, международное сообщество должно предпринять активные действия и посодействовать тому, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров и решили имеющуюся проблему, чтобы они избегали эскалации конфликта. Это не только необходимо, но и обязательно", — сказал эксперт.

Он напомнил, что "позиция китайского правительства по конфликту между Россией и Украиной постоянная и четкая, Пекин призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность, не допустить ухудшения ситуации, надлежащим образом решить разногласия путем переговоров".

"В то же время мы надеемся, что ряд стран, внимательно следящих за развитием событий между Россией и Украиной, смогут взять на себя ответственность и предпримут больше действий для того, чтобы поспособствовать проведению переговоров, вместо того, чтобы поддерживать одну сторону и наносить удары по другой ради собственных интересов", — отметил собеседник агентства.

По его словам, поддержка одной из сторон "может лишь в неблагоприятном ключе повлиять на безопасность в Европе".

Эксперт отметил, что "инцидент в Керченском проливе является продолжением противоречий и конфликта, которые наблюдаются между Россией и Украиной в последние года, и разрядка в двусторонних отношениях, в конечном счете, зависит от усилий правительств и народов двух стран".

"Нельзя игнорировать факт, что Россия и Украина имеют очень тесные экономические связи, которые невозможно заменить другими странами. В случае, если они погрязнут в крупномасштабном конфликте, это нанесет колоссальный вред двусторонней торговле и населению обоих государств", — подчеркнул эксперт.