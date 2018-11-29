Таиландский суд решит вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США

БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Задержанный в среду в Таиланде по американскому запросу об экстрадиции россиянин Антон Богданов на суде в Бангкоке отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

"В соответствии с процедурой судья задал Богданову вопрос, согласен ли он добровольно выехать в США на суд по предъявленным ему американцами обвинениям. Россиянин отказался от этого предложения и заявил, что предпочитает, чтобы таиландский суд решал вопрос о его экстрадиции", — рассказал дипломат.

На заседании россиянина ознакомили с американскими обвинениями, содержащимися в предварительном запросе на его экстрадицию, также сообщил Пронин.

США обвиняют Богданова в двух эпизодах "мошенничества и иных подобных действий с использованием компьютеров, включая незаконное вторжение в компьютеры, или соучастие в подобных действиях в нарушение положений раздела 18 Кодекса США, статьи 1030 (а)(2)(В) и 2, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 5 лет", и одном эпизоде "кражи государственной собственности или соучастия в подобных действиях в нарушение положений раздела 18 Кодекса США, статьи 641 и 2, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 10 лет", рассказал Пронин.

Суд назначил Богданову меру пресечения в виде содержания по стражей в порядке временного ареста в ожидании решения вопроса об экстрадиции.

"После суда россиянина доставили в бангкокскую тюрьму Bangkok Remand Prison", — сообщил Пронин.

По закону об экстрадиции Таиланда, который вступил в силу в новой редакции в июле 2008 года, временное освобождение под залог фигурантам дел об экстрадиции не предоставляется.

"Мы поддерживаем контакт с родными Антона Богданова, а его самого в тюрьме будут навещать дипломаты посольства РФ в Бангкоке и его родственники", — сказал заведующий консульским отделом посольства.

В соответствии с таиландским законодательством и двусторонним таиландско-американским договором об экстрадиции в четверг суд Бангкока предоставил американской стороне 60 дней на подготовку развернутого запроса на экстрадицию россиянина, в который войдет полный текст обвинений. После получения таиландской стороной развернутого запроса начнется его судебное рассмотрение, целью которого является не установление виновности или невиновности фигуранта дела, а принятие решения о том, передавать его американским властям или нет.

Как сообщалось ранее, Богданов был задержан в среду днем в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда, в полицейском рапорте о задержании говорится, что россиянин был задержан по запросу США о его экстрадиции.