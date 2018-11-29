БЕРЛИН, 29 ноя — РИА Новости. Германия и Украина демонстрируют разную оценку проекта "Северный поток-2", однако едины в вопросе сохранения украинского транзита, и у властей ЕС есть механизмы для регулирования объемов поставок по этому газопроводу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.

"Вы должны исходить из того, что, несмотря на разную оценку "Северного потока-2", мы прилагаем все усилия ради сохранения роли Украины в качестве транзитера, и вы должны знать, что на уровне Европы у нас есть возможность регулировать через третий энергопакет, сколько именно газа будет поступать", — сказала Меркель.

Она также добавила, что в Берлине "будут внимательно следить за тем, чтобы политическая ситуация на Украине не ухудшилась".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Меркель ранее неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.