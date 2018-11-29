В ДНР не исключают применения силовиками химического оружия в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сценарий провокации со стороны силовиков с применением химического оружия в Донбассе становиться все более вероятным.

Ранее, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия. Для этого будут привлекаться зарубежные спецслужбы.

"Наша разведка работает достаточно профессионально. Разумеется, мы отслеживаем все движения ВСУ (вооруженных сил Украины —ред.) в этом направлении. В интересах дела обнародовать эту информацию пока считаю излишним. Единственное, что могу сказать – исходя из разведданных, можно сделать вывод, что ВСУ не исключают использования химического оружия и на территориях, подконтрольных Украине. Для обвинения в этом военнослужащих ДНР и дальнейшей эскалации конфликта. И сегодня такой сценарий становится все более вероятным", — сказал РИА Новости Пушилин.

Глава ДНР не исключает массовых жертв в случае применения силовиками химического оружия. Он пояснил, что такие действия силовиков противоречат не только минским соглашениям но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения.

"Хотелось бы обратить внимание на эту угрозу мирового сообщество и стран "нормандского формата". Такие действия Украины не только противоречат минским соглашениям, но и противоречат многим международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения", — сказал Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.