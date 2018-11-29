Во Франции женщина угрожает взорвать банк, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Женщина забаррикадировалась утром в четверг в помещении отделения банка LCL на юге Франции, угрожая взорвать финансовое учреждение, передает газета Figaro.

Сообщается, что к месту инцидента в коммуне Алес департамента Гар были стянуты силовики.

"Значительный периметр безопасности установлен вокруг к 10.00 местного времени (12.00 мск), сотрудники банка эвакуированы, ими занимаются психологи", — отмечает газета.

Информации о том, действительно ли женщина имеет при себе взрывчатку и что сподвигло ее на этот поступок, к настоящему времени не поступало.