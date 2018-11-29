Избранный президент Грузии не планирует работать во дворце Саакашвили

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует работать в президентском дворце, который построил бывший глава государства Михаил Саакашвили.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней: независимый кандидат Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

По словам Зурабишвили, она будет работать во дворце Орбелиани в центре Тбилиси.

"Бараташвили и Орбелиани были моими предками. Дворец Орбелиани приемлем для меня, он более европейского типа, чем то масштабное здание, которое напоминает мне другие вещи", — заявила Зурабишвили журналистам.

Резиденция президента Грузии была построена по инициативе Саакашвили в 2004—2009 годах и стала причиной конфликта между Георгием Маргвелашвили, вступившим в должность главы государства в 2013 году, и правящей партией. Маргвелашвили заявил, что не намерен работать в резиденции, построенной Саакашвили (Авлабарский комплекс), однако позже он все-таки переехал туда, обосновывая свое решение тем, что предоставленное ему место в правительственной канцелярии слишком тесное. После такого решения Маргвелашвили стал объектом для серьезной критики со стороны основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, вскоре в СМИ заговорили об ухудшении отношений между ними.