Парламент Молдавии не стал запрещать депутатам использовать русский язык

КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг отказался выносить на рассмотрение законопроект, который предусматривал обязательное знание госязыка депутатами, а также отказ от перевода документов на русский язык, заявил в четверг лидер партии либералов и один из авторов законопроекта Михай Гимпу.

Либеральная партия Молдавии ранее предложила внести поправки в избирательный кодекс Республики Молдова, которые предусматривают обязательное знание государственного языка депутатами, использование его во время заседаний, при выступлении с парламентской трибуны и во время представления законопроектов. Авторы инициативы уверяли, что предложенные поправки также позволят сэкономить около 1,5 миллиона леев (около 87,6 тысячи долларов), которые ежегодно тратятся на перевод рабочих документов на русский язык.

"Парламент отклонил наш проект, потому что депутаты думают о будущих выборах. К сожалению, руководство думает не о том, как строить государство, а о том, как получить больше голосов на выборах", — сказал Гимпу.

Он назвал решение парламента "позорным и грустным" и отметил, что невозможно решать экономические проблемы пока не решены национальные.

"Вместо того, чтобы решать экономические проблемы, мы 27 лет решаем, на каком языке говорить", — добавил Гимпу.

Конституционный суд (КС) Молдавии в декабре 2015 года принял решение о том, государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Республики Молдова, где указан молдавский.

Ранее эксперты отметили, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".