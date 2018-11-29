Парламент Молдавии не стал запрещать депутатам использовать русский язык

КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг отказался выносить на рассмотрение законопроект, который предусматривал обязательное знание госязыка депутатами, а также отказ от перевода документов на русский язык, заявил в четверг лидер партии либералов и один из авторов законопроекта Михай Гимпу.
"Парламент отклонил наш проект, потому что депутаты думают о будущих выборах. К сожалению, руководство думает не о том, как строить государство, а о том, как получить больше голосов на выборах", — сказал Гимпу.
Он назвал решение парламента "позорным и грустным" и отметил, что невозможно решать экономические проблемы пока не решены национальные.
"Вместо того, чтобы решать экономические проблемы, мы 27 лет решаем, на каком языке говорить", — добавил Гимпу.
Ранее эксперты отметили, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".