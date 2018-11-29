Польша возобновила полеты истребителей МиГ-29

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. ВВС Польши возобновили полеты истребителей МиГ-29 после катастрофы, которая произошла летом текущего года, говорится в сообщении министерства национальной обороны.

В начале июля МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот истребителя не смог катапультироваться и погиб. По мнению польских специалистов, проблема возникла в катапультном кресле.

Комиссия поручила провести ряд экспертиз, в частности в области пиротехнических средств катапультного кресла, в области работы топливной системы.

"В результате проведенных исследований и экспертиз комиссия передала рекомендации по профилактике на катапультном кресле и по эксплуатации топливной системы, на основе которых принято решение возобновить полеты на самолетах МиГ-29 и Су-22", — говорится в сообщении.