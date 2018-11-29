Итальянца задержали после попытки взять в заложники 20 человек, пишут СМИ

РИМ, 29 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Около 20 человек ненадолго оказались в заложниках у мужчины, ворвавшегося в государственное учреждение в городе Фьюджи (итальянская столичная область Лацио), сообщает в четверг телеканал Rainews24.

Молодой человек вошел в здание института профессиональной подготовки, куда ранее приехала группа учащихся. Схватив его руководителя, он вошел с ним в помещение, где находились около 20 студентов, и приказал никому не двигаться. Одной из девушек он нанес легкие травмы – ее отвезли в больницу.

Злоумышленника, оказавшегося, по предварительной версии, безоружным, обезвредили и задержали местные карабинеры и полицейские. Прибыв на место происшествия, они применили против него перцовый баллончик.

Согласно первым данным, 28-летний мужчина ранее проходил курс лечения от психического расстройства. Его доставили в психиатрическое отделение местной больницы, дав успокоительное.