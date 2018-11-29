Метеорологи: 2018 год станет одним из самых теплых за историю наблюдений

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Средняя мировая температура в 2018 году станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений, такая тенденция наблюдается четвертый год подряд, говорится в предварительном заявлении Всемирной метеорологической службы (ВМО) о состоянии климата в 2018 году, опубликованном в четверг.

Согласно данным ВМО, в нынешнем году сохраняется долгосрочная тенденция потепления и средняя мировая температура, скорее всего, займет четвертое место среди самых высоких за всю историю наблюдений. Как отмечается, 20 самых теплых лет в истории наблюдений приходятся на последние 22 года, а четыре самых теплых года — на четыре последних.

Эксперты ВМО указывают на то, что сохраняются и другие явные признаки изменения климата, включая повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана, а также таяние морского льда и ледников, и на всех континентах присутствуют разрушительные следы экстремальных метеорологических явлений.

Доклад показывает, что средняя мировая температура за первые десять месяцев года почти на 1 градус по Цельсию превысила доиндустриальный базовый уровень и в случае сохранения нынешней тенденции температура может повыситься на 3-5 градусов к концу столетия.

"Если мы будем использовать все известные ресурсы ископаемого топлива, то температура поднимется значительно выше. Стоит напомнить еще раз, что мы — первое поколение, которое в полной мере осознает изменения климата, и последнее поколение, которое сможет что-то сделать в этом отношении", — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Потепление грозит не только таянием льдов и повышением уровня мирового океана. Рост температуры на планете приводит к более частным экстремальным климатическим явлениям. Их воздействие на сельское хозяйство угрожает обратить вспять успехи, достигнутые в деле ликвидации проблемы неполноценного питания. Новые фактические данные указывают на рост голода во всем мире после продолжительного периода спада.

"Повышение температуры на каждую долю градуса отражается на здоровье человека и доступе к продуктам питания и питьевой воде, вымирании животных и растений, выживании коралловых рифов и морских обитателей. Это имеет значение для производительности экономики, продовольственной безопасности и устойчивости нашей инфраструктуры и городов. Это влияет на скорость таяния ледников и запасы воды, а также будущее низменных островов и прибрежных общин. Важны даже самые незначительные цифры", — считает заместитель генерального секретаря ВМО Елена Манаенкова.

В ВМО подчеркивают, что при нынешнем развитии ситуации 2019 год может также оказаться теплее предыдущих лет.