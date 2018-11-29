Москва надеется, что итоги выборов в Грузии помогут нормализации отношений

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что результаты президентских выборов в Грузии помогут нормализации отношений двух стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Рассчитываем, что результаты выборов позволят нам дальше продолжать работу по оздоровлению, нормализации наших двусторонних отношений в целом ряде отраслей", — сказал Карасин РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.