Москва надеется, что итоги выборов в Грузии помогут нормализации отношений

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что результаты президентских выборов в Грузии помогут нормализации отношений двух стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Рассчитываем, что результаты выборов позволят нам дальше продолжать работу по оздоровлению, нормализации наших двусторонних отношений в целом ряде отраслей", — сказал Карасин РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.