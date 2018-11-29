Меркель призвала Киев к "умному подходу" в связи с инцидентом в Черном море

БЕРЛИН, 29 ноя — РИА Новости. Киев должен продемонстрировать "умный подход" в связи с инцидентом с кораблями в Черном море, решение возможно только в рамках диалога, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я намерена обсудить эту тему с российский президентом (Владимиром Путиным) на саммите "двадцатки". Мы позаботимся об этом, тем не менее, у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно", — сказала Меркель, выступая на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает.