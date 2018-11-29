В Кремле прокомментировали результаты президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению сообщение о победителе президентских выборов в Грузии, ждут от Тбилиси оценки перспектив отношений с РФ, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии. Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за избирательной кампанией в Грузии и как оценивают победу Саломе Зурабишвили.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Мы предпочитаем дождаться первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений между Россией и Грузией. Безусловно, два народа остаются очень близкими друг другу, межгосударственные связи оставляют желать лучшего после известных событий", — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, насколько итоги выборов вызывают оптимизм для двусторонних отношений России и Грузии.