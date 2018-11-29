В Кремле призывы Порошенко к НАТО расценили как часть провокации

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Кремль считает призывы президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе частью провокации перед президентскими выборами в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативная", — сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля по призывам Порошенко к НАТО направить корабли в район инцидента в Керченском проливе.

"Это исчерпывающе. Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он не стал комментировать возможный ответ РФ на вероятный вход кораблей НАТО в Азовское море.

"Здесь какие‒то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", — сказал Песков.

В четверг Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild заявил, что Киев рассчитывает, что НАТО направит корабли в район инцидента в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.