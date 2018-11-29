Порошенко выступил с новым обращением к НАТО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев рассчитывает, что НАТО направит корабли в район инцидента в Керченском проливе, вновь заявил президент Украины Петр Порошенко, на этот раз в интервью немецкому таблоиду Bild после того, как на прежний его призыв никакого конкретного ответа от Североатлантического альянса не последовало.

В среду Порошенко заявил о надежде на ввод кораблей НАТО в Черное море в интервью американскому телеканалу NBC. В самой НАТО ни о каких действиях или планах отправки кораблей не говорят: генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил РФ некими "последствиями", но прямо не ответил на вопрос, намерен ли альянс предпринимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом.

"Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства в НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", — сказал Порошенко в интервью Bild. Он также отметил необходимость введения новых санкций против РФ, однако Европейский союз, к которому обращены слова Порошенко, ограничился лишь заявлением без упоминания санкций.

Газета Welt до принятия заявления писала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германии, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества РФ и ЕС — "Северному потоку-2".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.