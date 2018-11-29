МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вашингтон подтвердил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.
"Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам", — подчеркнул пресс-секретарь.
Как рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций, Путин и Трамп встретятся в отеле Рark Hyatt Buenos Aires.
В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.
Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.