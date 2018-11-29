Экс-главу комиссии финнадзора Польши арестовали на два месяца

ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Бывший глава комиссии финансового надзора Польши Марек Хжановский арестован на два месяца для проведения следствия.

Решение об аресте принял районный суд Катовице. Именно прокуратура этого города проводит следствие по делу Хжановского. Ранее ему было предъявлено обвинение в коррупции, в частности, в превышении служебных полномочий.

Экс-чиновник был задержан несколько дней назад.

Недавно польская "Газета Выборча" опубликовала информацию о том, что Хжановский предложил владельцу банка Getin Noble Лешеку Чарнецкому нанять на работу указанного им юриста. Гонорар юриста должен был составить около 40 миллионов злотых (порядка 10,5 миллиона долларов). Взамен Хжановский обещал покровительство для банка. По требованию премьера он срочно вернулся из Сингапура в Варшаву и ушел в отставку. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что по вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело.