Трамп оценил потенциальных конкурентов на будущих президентских выборах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что на данный момент никто из возможных кандидатов не может составить ему достойной конкуренции на будущих президентских выборах: по его мнению, о таких соперниках можно только мечтать.

"Боюсь? Боюсь? Может, вы имеете в виду мечтаю? Я мечтаю о них. На данный момент все, кого я видел — это просто соперники мечты", — сказал Трамп в ответ на вопрос, испытывает ли он страх перед кем-то из возможных конкурентов.

При этом он заявил, что хотел бы побороться с "маленьким Майклом" за пост президента, имея в виду бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. "Я бы хотел побороться с ним. Он все свои силы тратил на борьбу со мной. Он потратил 100 миллионов долларов против меня, но это не сработало", — отметил Трамп.

Кроме того, он оценил и возможную кандидатуру сенатора Кирстен Джиллибранд. "Она любит оружие больше, чем любой другой человек в США… У нее ничего не получится".

Трамп также отрицательно высказался и о кандидатуре бывшего мэра Ньюарка сенатора Кори Букера. "Он так плохо выполнял свою работу в Ньюарке, что не жил там. Нет, он не будет для меня проблемой", — сказал президент.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок.