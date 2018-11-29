Инаугурация избранного президента Грузии состоится 16 декабря

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря, заявили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии.

"Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента, согласно конституции, состоится в третье воскресенье со дня избрания нового главы государства", — заявили в ЦИК, добавив, что день инаугурации приходится на 16 декабря.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.