Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

"Согласно данным министерства здравоохранения Индии, в шести районах штата Мадхья-Прадеш (центральная часть Индии) наблюдается вторая в 2018 году в Индии вспышка лихорадки Зика… Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальным данным на 24 ноября сообщается о 127 случаях заболевания, 35 из которых – беременные женщины. Подчеркивается, что, по данным департамента здравоохранения и благополучия семьи штата Мадхья-Прадеш от 24 ноября, в действительности число заболевших в штате во много раз больше. В департаменте считают, что количество больных в штате не 127, а может превышать пять тысяч человек.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует.

Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.