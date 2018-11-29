Microsoft поставит армии США очки дополненной реальности, сообщило Блумберг

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания Microsoft выиграла контракт на сумму 480 миллионов долларов на поставку устройств с технологиями дополненной реальности для армии США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, речь идет о системе Microsoft HoloLens — очках смешанной (дополненной) реальности, которые ранее уже использовались для тренировочных целей вооруженными силами США и Израиля, однако теперь американская армия рассчитывает использовать устройство и во время настоящих операций.

"Технологии дополненной реальности предоставят военным больше информации и лучшего качества, чтобы принимать решения. Данная работа расширит наши давние доверительные отношения с минобороны США", — цитирует агентство заявление компании.

Согласно агентству, в тендере на контракт кроме Microsoft участвовали, в том числе, компания Magic Leap, которая является главным конкурентом компании Билла Гейтса на рынке технологий дополненной реальности.

В связанных с тендером документах указывалось, что для армии требуются системы, которые позволили бы "увеличить летальность, повышая способности обнаружить, решать и включаться до противника". В частности — ночное виденье, тепловое зондирование, слуховая защита, измерение таких жизненно важных показателей, как дыхание, а также "состояния готовности" и сотрясения мозга. Армия предложила победителю конкурса поставить около 2,5 тысячи устройств за два года, а в дальнейшем увеличить число закупаемых продуктов.

Как отмечает Блумберг, в целом вооруженные силы могут приобрести до 100 тысяч очков.

Очки смешанной реальности HoloLens были разработаны в 2016 году, однако, подчеркивает агентство, широкий рынок для данной продукции пока не существует. Сообщалось, что к весне 2018 года Microsoft удалось продать около 50 тысяч устройств.