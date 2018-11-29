Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.