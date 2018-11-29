В Минске заявили о снижении числа россиян, которых не пустили на Украину

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Число граждан России, которые получили отказ в аэропорту Киева во въезде на Украину и вернулись в Минск, с начала недели составило 94 человека, за последние сутки число вернувшихся снизилось с 38 до девяти, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

В среду Бычковский сообщил, что число российских граждан, которых не пустили на Украину в киевском аэропорту и вернувшихся в Минск, выросло до 85, причем с проблемами сталкиваются пассажиры разных авиакомпаний. По его словам, за сутки вернулись 38 граждан России. При этом представитель белорусского авиаперевозчика "Белавиа" подтвердил РИА Новости, что случаи возврата c Украины в аэропорт Минска пассажиров-россиян действительно фиксируются, и таких случаев "стало больше в последнее время".

"Наблюдается динамика и тенденция к снижению. Всего за последние сутки, по состоянию на 10.00 четверга (совпадает с мск), девять граждан Российской Федерации вернулись авиационным сообщением в Минск (из аэропорта Киева – ред.)", — сообщил Бычковский.

Всего же, по его словам, с начала недели эта цифра возросла до 94.

При этом собеседник агентства сообщил, что пассажиропоток в направлении Минск-Киев не изменился "по своему количеству и составу". "То есть из Минска летает столько же, сколько и раньше, но непропущенных (на Украину россиян через аэропорт Киева – ред.) за сутки стало меньше", — сообщил Бычковский.

В настоящее время рейсы в Киев (аэропорты "Борисполь" и "Жуляны") выполняют белорусская авиакомпания "Белавиа" и украинская МАУ. Кроме того, в Запорожье летает украинская "Мотор Сич" и "Белавиа", в Харьков, Львов, Одессу — "Белавиа".