В Минске заявили о снижении числа россиян, которых не пустили на Украину

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Число граждан России, которые получили отказ в аэропорту Киева во въезде на Украину и вернулись в Минск, с начала недели составило 94 человека, за последние сутки число вернувшихся снизилось с 38 до девяти, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Наблюдается динамика и тенденция к снижению. Всего за последние сутки, по состоянию на 10.00 четверга (совпадает с мск), девять граждан Российской Федерации вернулись авиационным сообщением в Минск (из аэропорта Киева – ред.)", — сообщил Бычковский.
При этом собеседник агентства сообщил, что пассажиропоток в направлении Минск-Киев не изменился "по своему количеству и составу". "То есть из Минска летает столько же, сколько и раньше, но непропущенных (на Украину россиян через аэропорт Киева – ред.) за сутки стало меньше", — сообщил Бычковский.
В настоящее время рейсы в Киев (аэропорты "Борисполь" и "Жуляны") выполняют белорусская авиакомпания "Белавиа" и украинская МАУ. Кроме того, в Запорожье летает украинская "Мотор Сич" и "Белавиа", в Харьков, Львов, Одессу — "Белавиа".