Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.
По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей.Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.
В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.