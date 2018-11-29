Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили избрана президентом Грузии не из-за того, что популярна у граждан, а потому что они не желают возвращения в страну экс-президента Михаила Саакашвили, стоявшего за кампанией оппозиционера Григола Вашадзе, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные после подсчета 99,7% голосов: Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 59,56% голосов, Вашадзе — 40,44%. ЦИК пока не подсчитал данные со всех участков, организованных за рубежом. За границей на всех 55 участках голосование длилось до 00.00 (23.00 мск).

По мнению эксперта, лидерство Зурабишвили определил главный фактор: эффективная мобилизация правящей партией граждан, которые не желают возвращения Саакашвили.

Как считает эксперт, "результат первого тура объясняется тем, что у Саакашвили и "Единого национального движения" есть сравнительно небольшой, но активный круг сторонников. "Они на выборы пошли, а пассивное большинство, которое Саакашвили не одобряет, на выборы не пошли. Что сделала "Грузинская мечта" перед вторым туром? Она эффективно позвала на участки то большинство, которое не одобряет Саакашвили. Это не говорит о том, что Зурабишвили предельно популярна, это говорит о том, что Саакашвили оставил о себе очень тяжелые воспоминания у большинства населения Грузии", — сказал эксперт РИА Новости.

"Сработала та же машина, на которой "Грузинская мечта" едет с 2012 года. Когда предлагают все время голосовать: "Вы за Саакашвили или за что-нибудь другое?", избиратель выбирает что-нибудь другое. У них возникают вопросы к "Грузинской мечте", когда такой повестки на выборах нет, но как только она появляется, они голосуют, естественно, против Саакашвили", — подчеркнул эксперт.

В первом туре президентских выборов граждане Грузии не смогли избрать нового лидера страны, так как ни один из 25 кандидатов не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов. При этом нынешние соперники финишировали в первом туре практически вровень: Зурабишвили менее чем на 1% обогнала Вашадзе.

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" была правящей в Грузии на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года, на которых победила команда грузинского олигарха Иванишвили "Грузинская мечта". Эта партия по сей день стоит у власти. После того, как Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, его партию покинули около десяти человек. Саакашвили потерял право возглавлять "Нацдвижение" в 2015 году, когда получил гражданство Украины.

Вашадзе ранее заявлял, что в случае победы на выборах помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии в уголовных преступлениях.