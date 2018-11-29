Эксперт прокомментировал итоги президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Голосование непосредственно на участках внутри Грузии определило победителя во втором туре президентских выборов в отличие от первого тура, когда свою роль при распределении голосов сыграла поддержка оппозиции голосовавшими за рубежом, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. После подсчета 99,7% голосов независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набрала 59,56% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 40,44%. В первом туре кандидаты набрали практически одинаковое количество голосов: 38,64% и 37,74% соответственно. ЦИК пока не подсчитал данные со всех участков за рубежом. За границей на всех 55 участках голосование длилось до 00.00.

"Первый тур выборов прошел в выходные, это крайне важно с точки зрения электоральных позиций. Если посмотреть внимательно на голосование, то мы увидим, что в основном кандидат от оппозиции получил поддержку за рубежом", — напомнил Абзалов.

По его словам, с учетом того, что большое число граждан Грузии живет за пределами страны, голосование за рубежом является очень важным фактором. Он отметил, что поскольку первый тур проходил в выходные, на избирательные участки за границей пришло большое число граждан.

"Именно за счет внешней составляющей кандидат от оппозиции набрал большое количество голосов и попал во второй тур. Второй тур прошел в среду, рабочий день, добраться до участков было сложнее, в результате оппозиция потеряла значительную часть внешней поддержки", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что таким образом "именно голосование внутри страны и определило победителя". По его словам, такой расклад "серьезно отбрасывает Саакашвили с точки зрения возвращения в избирательную кампанию". "А Саакашвили стало гораздо сложнее работать в открытом поле, и он будет делать ставку больше на протестную активность, о чем он уже заявил", — подчеркнул эксперт.

Бывший президент Михаил Саакашвили после публикации данных голосования заявил, что не доверяет итогам выборов и призывает население Грузии начать акции с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и признать итоги выборов нелегитимными. Вашадзе, в свою очередь, призыв Саакашвили к акциям не поддержал.