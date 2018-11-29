Эксперт прокомментировал итоги президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Голосование непосредственно на участках внутри Грузии определило победителя во втором туре президентских выборов в отличие от первого тура, когда свою роль при распределении голосов сыграла поддержка оппозиции голосовавшими за рубежом, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"Первый тур выборов прошел в выходные, это крайне важно с точки зрения электоральных позиций. Если посмотреть внимательно на голосование, то мы увидим, что в основном кандидат от оппозиции получил поддержку за рубежом", — напомнил Абзалов.
По его словам, с учетом того, что большое число граждан Грузии живет за пределами страны, голосование за рубежом является очень важным фактором. Он отметил, что поскольку первый тур проходил в выходные, на избирательные участки за границей пришло большое число граждан.
"Именно за счет внешней составляющей кандидат от оппозиции набрал большое количество голосов и попал во второй тур. Второй тур прошел в среду, рабочий день, добраться до участков было сложнее, в результате оппозиция потеряла значительную часть внешней поддержки", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Бывший президент Михаил Саакашвили после публикации данных голосования заявил, что не доверяет итогам выборов и призывает население Грузии начать акции с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и признать итоги выборов нелегитимными. Вашадзе, в свою очередь, призыв Саакашвили к акциям не поддержал.