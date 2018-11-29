"Желтые жилеты" сообщили, что премьер Франции примет их делегацию в пятницу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Протестное движение "желтые жилеты" сообщило, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет делегацию представителей движения в своей резиденции в пятницу, сообщает в четверг телеканал BFMTV.
"Эдуар Филипп хочет встретиться (с делегацией) в пятницу, 30 ноября в 14.00 (16.00 мск)", — цитирует телеканал заявление "желтых жилетов". В движении также надеются, что встреча с премьером "будет более удовлетворительной и конкретной, чем предыдущая".
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении заявил, что власти слышат обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также заявил, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атомной энергии на 50% к 2035 году.
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.