"Желтые жилеты" сообщили, что премьер Франции примет их делегацию в пятницу

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Протестное движение "желтые жилеты" сообщило, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет делегацию представителей движения в своей резиденции в пятницу, сообщает в четверг телеканал BFMTV.

Масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения цен на бензин начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. Следующая акция протеста намечена на субботу.

"Эдуар Филипп хочет встретиться (с делегацией) в пятницу, 30 ноября в 14.00 (16.00 мск)", — цитирует телеканал заявление "желтых жилетов". В движении также надеются, что встреча с премьером "будет более удовлетворительной и конкретной, чем предыдущая".

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении заявил, что власти слышат обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также заявил, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атомной энергии на 50% к 2035 году.

Филипп, в свою очередь, подтвердил, что власти Франции собираются с 1 января 2019 года увеличить налоги на бензин, что приведет к росту цен на топливо, уточнив, что специальная налоговая система, которая также вступит в силу с начала следующего года, позволит ограничить бесконтрольный рост цен на бензин.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.