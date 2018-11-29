На встречу Путина и Трампа на G20 отвели больше двух часов, заявил источник

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря и продлится более двух часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Место встречи — отель Park Hyatt Buenos Aires, общение запланировано на 17:30 по московскому времени, уточнил собеседник агентства.