На Украине вступил в силу закон о введении военного положения

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер", таким образом он официально вступил в силу.

В тексте документа указано, что мера вводится на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Мобилизация в условиях военного положения объявляется президентом Украины.

Новый режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. В конце декабря в стране стартует президентская гонка.

Петр Порошенко инициировал введение военного положения после инцидента в Керченском проливе.