На Украине вступил в силу закон о введении военного положения

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Закон о введении военного положения в десяти регионах Украины опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер", таким образом он официально вступил в силу.
Новый режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. В конце декабря в стране стартует президентская гонка.
Петр Порошенко инициировал введение военного положения после инцидента в Керченском проливе.
Провокация в Керченском проливе
Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.
Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.
При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.