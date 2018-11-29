Российско-американская комиссия по военнопленным хочет собраться через год

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Заседание совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в среду прошло в позитивном ключе, стороны договорились встретиться через год, сообщил журналистам глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин.

Заседание совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести прошло 28 ноября в Вашингтоне. Повестка дня заседания включала работу в четырех комиссиях: по Второй мировой войне, по холодной войне, по Вьетнаму и Северной Корее.

"Сама атмосфера общения (на заседании) была очень хорошая. Явно американская сторона настроена на работу, мы тоже настроены на работу", — сказал Кирилин.

"Договорились, что встречаемся через год. Видимо, тоже в конце ноября. Потому что надо наработать что-то, чтобы экспедиции состоялись, чтобы документы какие-то новые мы нашли, и они (американцы) должны поработать. Так что, в общем-то, мы довольны", — рассказал он, добавив, что об итогах заседания он уже доложил послу РФ в США Анатолию Антонову, который уделяет этому вопросу огромное значение.

Выступая в Российском культурном центре по итогам этого заседания директор Агентства МО США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг заявил, что "всю историю наши народы чаще и дольше были союзниками, чем мы были соперниками". Он выступил после того, как присутствовавшие на мероприятии, посвященном завершению работы комиссии, посмотрели фильм о том, как военнопленные СССР и США поддерживали и помогали друг другу, находясь в лагерях Третьего рейха.

"Совместная американо-российская комиссия — это мост, который, мы надеемся, сможет возродить то, что произошло с нами в 1940-х: наладить сотрудничество, которое помогло военным СССР и США победить, а военнопленным нашим — выживать в концентрационных лагерях… Мы тот самый яркий свет, который поможет найти выход. Мы не можем это делать самостоятельно (узнавать судьбу пропавших без вести — ред.). Мы зависимы от вас, мы благодарны российской стороне за помощь, которую она оказывает. И когда мы находим солдата, когда мы идентифицируем его, вы разделяете нашу радость с нами", — подчеркнул он.